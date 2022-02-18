Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, — МИД

Министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить никаких наступательных операций на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Украина отдана исключительно дипломатическому урегулированию конфликта.