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Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе и диверсий на химобъектах, — МИД

Министр внешних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет проводить никаких наступательных операций на Донбассе
Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что Украина отдана исключительно дипломатическому урегулированию конфликта.

18 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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