США заявили о планах России организовать химическую атаку в Донбассе

Заявления России об отводе войск, которые звучат начиная со среды и сопровождаются ежедневными видео от Минобороны, где демонстрируются едущие в неизвестном направлении танки, по мнению Вашингтона, являются дезинформацией.
Обстановка в Донбассе резко обострилась, участились обстрелы, и чиновники в Вашингтоне и европейских столицах постепенно теряют надежду на то, что войну удастся остановить, пишет WaPo. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в четверг, заявил, что риски российского вторжения остаются «очень высокими».
Глава Госдепа Энтони Блинкен на заседании СовБеза ООН сообщил, что возможны несколько сфабрикованных предлогов для начала российской агрессии. Например, якобы теракты на территории России, фейковые «массовые захоронения», срежессированная атака дронов на мирных жителей, а также «фейоквая или даже реальная атака с использованием химического оружия», сказал он.
«Наступил момент угрозы жизни и безопасности миллионов людей, равно как и угрозы для устава ООН основанного на правилах мирового порядка, который поддерживает стабильность в мире», — добавил Блинкен.
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