США заявили о планах России организовать химическую атаку в Донбассе

Разведка США располагает данными, указывающими на то, что Россия может использовать химическое оружие для организации провокации в Донбассе, которая станет предлогом, чтобы начать войну. Об этом сообщает The Washington Post cо ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.По их словам, трупы мирных жителей в результате химической атаки могут быть использованы в качестве «доказательства» того, что якобы Украина задействовала оружие массового уничтожения. Один из чиновников предполагает, что «вину» за атаку Кремль может возложить и на США.

Заявления России об отводе войск, которые звучат начиная со среды и сопровождаются ежедневными видео от Минобороны, где демонстрируются едущие в неизвестном направлении танки, по мнению Вашингтона, являются дезинформацией.

Цель Москвы — замаскировать свои истинные намерения, утверждает источник WaPo. Спутниковые снимки продолжают показывать наращивание российской группировки вблизи границ с Украиной, на сбор которой уже потребовалось больше половины всей сухопутной армии страны.

Обстановка в Донбассе резко обострилась, участились обстрелы, и чиновники в Вашингтоне и европейских столицах постепенно теряют надежду на то, что войну удастся остановить, пишет WaPo. Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в четверг, заявил, что риски российского вторжения остаются «очень высокими».

Глава Госдепа Энтони Блинкен на заседании СовБеза ООН сообщил, что возможны несколько сфабрикованных предлогов для начала российской агрессии. Например, якобы теракты на территории России, фейковые «массовые захоронения», срежессированная атака дронов на мирных жителей, а также «фейоквая или даже реальная атака с использованием химического оружия», сказал он.

«Наступил момент угрозы жизни и безопасности миллионов людей, равно как и угрозы для устава ООН основанного на правилах мирового порядка, который поддерживает стабильность в мире», — добавил Блинкен.