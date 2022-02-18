Сенат принял резолюцию в поддержку Украины

Американский Сенат подавляющим большинством голосов выразил непоколебимую поддержку независимой Украине и «осудил» российскую военную агрессию в отношении соседней страны на фоне новых опасений по поводу возможного вторжения, которое может привести к войне в Европе.

Голосование в Сенате состоялось, после того как президент Джо Байден заявил, что «все признаки» указывают на возможное нападение России на Украину в ближайшие дни.

Американские официальные лица обрисовали мрачные сценарии возможных планов президента Владимира Путина на фоне концентрации российских войск у границы с Украиной.

Принятая резолюция не имеет силы закона, но закрепляет позицию Сената, которая состоит в «непоколебимой поддержке Соединенными Штатами безопасной, демократической и независимой Украины» и «осуждении наращивания военного присутствия России» на границе с Украиной.

Резолюция была принято единогласно, без возражений и поименного голосования.

«Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины», – заявил республиканский сенатор Роб Портман, представляя проект резолюции вместе с коллегой-демократом Джин Шахин и другими.

Сенаторы всю неделю искали ответ на растущую напряженность в регионе; многие из них хотели бы пойти еще дальше и ввести санкции против Путина, которые потрясли бы российскую экономику.

У Украины есть сильные союзники в Сенате, где многие поддерживают введение санкций против России в качестве мощного внешнеполитического инструмента, который предполагается использовать в случае новой агрессии Путина в отношении Украины.

На фоне дипломатических усилий, направленных на то, чтобы убедить Россию отказаться от планов вторжения, сенаторы воздержались от принятия закона о санкциях против России, положившись на стратегию Белого дома по смягчению кризиса, который может охватить всю Европу.

Принятая в четверг резолюция призывает Байдена побудить правительство США использовать все инструменты, имеющиеся в его распоряжении, чтобы причинить России «значительные издержки» и «восстановить мир в Европе».

В окончательном тексте резолюции говорится, что она не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на ввод вооруженных сил США в Украину.

Сенаторы заявили, что администрация может ввести санкции самостоятельно, независимо от действий Конгресса.

«Вопрос не в том, будем ли мы отвечать Путину, а в том, как мы будем отвечать», – заявила Шахин.

Ранее на этой неделе лидеры Сената, а также председатели-демократы и старшие республиканцы в комитете по международным отношениям и других комитетах выступили с двухпартийным заявлением.