Россия cобралась разместить гиперзвуковые ракеты на границах поближе к НАТО

США не дали конструктивного ответа на базовые элементы проекта соглашения о гарантиях безопасности, в связи с чем Россия будет вынуждена принять «военно-технические меры».Об этом говорится в письменной реакции российского МИДа на ранее полученный американский ответ. Документ в четверг опубликовали российские информагентства.

Почти все ключевые требования Москвы, выдвинутые в декабре, оказались проигнорированы, констатирует ведомство.

Это отказ от дальнейшего расширения НАТО; отзыв «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО»; отказ от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса; возврат военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год.

Практически единственный пункт, по которому удалось найти точки соприкосновения, — это урегулирование претензий по уже упраздненному договору о ракетах средней и меньшей дальности, следует из документа. В частности, Москва готова «принять в разработку» предложение инспектировать установки систем ПРО в Польше и Румынии.

Однако МИД подчеркивает, что США проигнорировали «пакетный характер» российских предложений, намеренно «выбрали «удобные» темы» и «перекрутили» их в свою пользу.

«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — пишет МИД, имея в виду группировку размером 150 тысяч человек, переброшенную к границам Украины.

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера», — говорится в документе.

Что именно за меры имеются в виду, МИД умалчивает. Хранит молчание и президент РФ Владимир Путин, по поручению которого начался эпистолярный диалог с Вашингтоном и Брюсселем.

Несколько источников Financial Times, близких к Кремлю, говорят, что речь может идти о размещении гиперзвуковых ракет на границах. Так мы «покажем им, что мы серьезны», объяснил один из источников.

Путин в октябре прошлого года заявил, что Россия достигла превосходства над США в создании гиперзвуковых вооружений.

«Наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов, — хвалился президент на пленарном заседании Российской энергетической недели. — Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. И они стоят на боевом дежурстве уже в России».