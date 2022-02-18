Російські війська обстріляли залізничну станцію Скотувата на Донеччині: рух поїздів тимчасово обмежено

У п’ятницю, 18 лютого, російські війська відкрили вогонь із артилерії поблизу залізничної станції Скотувата на Донеччині.

“Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині. Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв”, – йдеться у повідомленні Донецької залізниці.

Зазначається, що через непередбачувану ситуацію та можливі нові обстріли, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.