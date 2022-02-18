Работа детской ортодонтии

Задача детской ортодонтии – коррекция расположения зубов и состояния зубочелюстного аппарата. Врачи выделяют два направления – в лечебных целях и профилактических. Сегодня для детей можно проводить не только корректировку, но также выполнять протезирование и установку имплантатов.

Многие родители не уделяют достаточно внимания молочным зубам у ребенка, поскольку они все-равно выпадут со временем. Однако именно из-за этого могут наблюдаться проблемы с формированием постоянных зубов. И детская ортодонтия в москве может помочь в решении этих ситуаций. Врачи-ортодонты рекомендуют водить ребенка на осмотр к врачу начиная с 2 лет.

Почему лечить прикус у ребенка важно

У ребенка костная система пластична, и это дает возможность провести лечение и корректировку зубов легче. Врач проводит манипуляции аккуратно, не травмируя психику ребенка и не доставляя ему дискомфорта. Чтобы исключить аномалии, лечение следует начинать именно в детском возрасте. Причины, почему это важно:

Исключение риска развития риска возникновения стоматологических заболеваний. Своевременный контроль и корректировка роста зубов. Эффективное и безболезненное лечение. Устранение дефектов речи. Предупреждение заболеваний, связанных с ЖКТ. Правильный прикус – меньше нагрузка на челюстной состав.

Также важна эстетическая сторона вопроса. Дети в более старшем возрасте крайне придирчивы к собственному внешнему виду. Поэтому красивая улыбка для них – это уверенность в собственной привлекательности.

Когда обратиться к ортодонту

К специалисту следует пойти даже в случае, если родители не наблюдают явных дефектов зубочелюстного аппарата. Это может выявить только врач. И на этапе начального искривления провести соответствующие манипуляции. Помощь ортодонта также потребуется при восстановлении удаленного зуба. Можно выполнить процедуры даже в самых сложных ситуациях.

Причин, почему у детей возникают различные аномалии – множество. Но чаще всего это генетическая предрасположенность. Если у родителей наблюдались проблемы с положением зубов и прикусом, то ребенок в 60% случаев столкнется с такой же проблемой.

Врач может диагностировать проблему заблаговременно, и предупредит родителей о возможных причинах возникновения. Также он проведет своевременное лечение и обеспечит полноценное развитие зубочелюстной системы. Начиная заботиться о зубах и положении прикуса у ребенка с раннего возраста, родители избавят его многих проблем с зубами в будущем.