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Покойного принца Филиппа ждут повторные похороны

Виновата королева: покойного принца Филиппа ждут повторные похороны

В апреле прошлого года прах принца Филиппа захоронили в склепе под часовней Святого Джорджа в Виндзоре — всего за пару месяцев до того, как мужу королевы Елизаветы исполнилось бы 100 лет.

Прожив в браке с Филиппом 73 года, Елизавета II хочет воссоединиться с ним и на небесах, ради чего королева и принц должны быть похоронены вместе. Как только монархиня Великобритании умрет, прах ее покойного мужа захоронят вместе с ней в виндзорской мемориальной часовне короля Георга IV.

Как сообщает Express, первые похороны принца Филиппа прошли полностью по его желанию и расписанному им же плану, включая отказ от катафалка в пользу особенного автомобиля Land Rover, а потому перенос праха супруга королевы с точки зрения логики объяснить трудно.

18 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости
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