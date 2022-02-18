Паром с пассажирами загорелся у берегов Греции

Итальянский паром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море неподалеку от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.
Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.
Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.
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