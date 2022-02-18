Лукашенко заявил что в Беларуси разместят «сверхъядерное» оружие в случае «угрозы» Запада МЗС України оголосило про створення тристороннього альянсу України з Польщею та Великою Британією » Паром с пассажирами загорелся у берегов Греции Итальянский паром Euroferry Olympia загорелся в Ионическом море неподалеку от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал. По данным AFP, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи. Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно встало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. В этом месте проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.