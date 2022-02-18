Очільники країн G7 проведуть на наступному тижні онлайн-конференцію щодо ситуації навколо України

Лідери країн G7 проведуть відеоконференцію 24 лютого з приводу ситуації навколо України, передає «Прямий».
Про це повідомив представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер.
“Обговорюватимуть, зокрема, геополітичні питання у зв’язку із ситуацією на російсько-українському кордоні”, – сказав він журналістам у Берліні.
Онлайн-зустріч відбудеться в рамках підготовки до саміту G7. Її організатором виступить канцлер ФРН Олаф Шольц.
Відомо, що наживо Саміт G7 відбудеться у баварських Альпах в Ельмау 26-28 червня. Там відбувався і минулий саміт під головуванням Німеччини, коли канцлеркою була Ангела Меркель.
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