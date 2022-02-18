Нідерланди поставлять Україні озброєння та військове спорядження Тренды в веб – дизайне 2022. Как изменится восприятие дизайна и контент на сайте » Очільники країн G7 проведуть на наступному тижні онлайн-конференцію щодо ситуації навколо України Лідери країн G7 проведуть відеоконференцію 24 лютого з приводу ситуації навколо України, передає «Прямий». Про це повідомив представник уряду ФРН Вольфганг Бюхнер. “Обговорюватимуть, зокрема, геополітичні питання у зв’язку із ситуацією на російсько-українському кордоні”, – сказав він журналістам у Берліні. Онлайн-зустріч відбудеться в рамках підготовки до саміту G7. Її організатором виступить канцлер ФРН Олаф Шольц. Відомо, що наживо Саміт G7 відбудеться у баварських Альпах в Ельмау 26-28 червня. Там відбувався і минулий саміт під головуванням Німеччини, коли канцлеркою була Ангела Меркель.