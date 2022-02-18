Найдены останки динозавра, который мог регенерировать зубы

Недавно идентифицированные останки 8-метрового хищного динозавра, по версии ученых, предполагают, что динозавр забирался в воду, чтобы устроить засаду на рыбу и другую водную добычу. Для охоты он использовал свои крокодилоподобные челюсти и постоянно обновляющиеся зазубренные зубы.

Iberospinus natarioi представлял из себя вид спинозавров — хищных динозавров, известных своими огромными челюстями. Они до сих пор остаются довольно загадочными для исследователей, так как археологам не удалось обнаружить достаточное количество их останков.

Изначально ученые предполагали, что кости и зубы, найденные коллекционером-любителем на западе португальского полуострова в 1999 году, принадлежали уже известному спинозавру бариониксу (Baryonyx walkeri). Однако, в 2019 году другая группа ученых, изучающая окаменелости, заметила, что нижний край нижней челюсти динозавра кажется слишком плоским для барионикса, который обычно имел более изогнутый нижний профиль.

Вдохновленные этими наблюдениями, исследователь Дарио Эстравиз-Лопес и его коллега Октавио Матеус из музея Лориньян в Португалии решили повторно изучить найденные окаменелости. Их задача была облегчена найденными в том же месте в ходе раскопок в 2020 году ископаемыми костями, принадлежащими спинозаврам.

Ученые отсканировали зубы и кости динозавра — в том числе части челюсти, лопатку, бедренную кость, кость стопы, лобковую кость и несколько хвостовых позвонков

Исследователи обнаружили, что окаменелости не соответствуют описаниям и размерам любого ранее известного спинозавра. По словам Эстравиз-Лопес динозавр имел несколько «крокодиловый» вид — у него были характерные бороздки на челюсти, где изначально располагалась сложная система нервов. Нервы, вероятно, помогали динозавру более эффективно чувствовать свою добычу.

«Хищникам полезно чувствовать, что у них во рту», — отметила исследователь.

Спинозавры также обладали уникальным свойством регенерации зубов — у спинозавра восстанавливались зубы, которые сломались или застряли в кости жертвы. Хотя сменные зубы не такая уж и редкость для спинозавров, уникальная система позволяла бариониксу значительно сократить время замены потерянных зубов на новые.

«В некоторых зубных лунках у них было по два сменных зуба. Это означает, что они выпадали очень быстро — так же, как и вырастали новые», — отметила ученый.

В отличие от других спинозавров, барионикс имел зазубренные зубы, подобные тем, что имели некоторые вымершие виды крокодилов.

Исследователи назвали животное Iberospinus natarioi в честь Пиренейского полуострова и длинных шипов, типичных для спинозавров, а также в честь Карлоса Натарио — археолога, в 1999 году впервые нашедшего барионикса.