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Модель с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria’s Secret

«Мечта сбылась»: модель с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria’s Secret

В 2020 году пуэрториканская модель дебютировала на подиуме. После на Недели моды в Нью-Йорке карьера Софии Джирау пошла вверх. На днях у девушки с синдромом Дауна появилось очередное достижение.

О своем успехе модель написала в Instagram. Она поделилась одним из кадров с фотосессии. По словам девушки, она на протяжении многих лет мечтала пополнить число «ангелов» знаменитого бренда.

«Я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня эта мечта сбылась. Наконец-то я могу открыть вам свой большой секрет… Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна!» — написала София в Instagram.

18 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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