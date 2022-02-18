Модель с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria’s Secret

В 2020 году пуэрториканская модель дебютировала на подиуме. После на Недели моды в Нью-Йорке карьера Софии Джирау пошла вверх. На днях у девушки с синдромом Дауна появилось очередное достижение.
О своем успехе модель написала в Instagram. Она поделилась одним из кадров с фотосессии. По словам девушки, она на протяжении многих лет мечтала пополнить число «ангелов» знаменитого бренда.
«Я мечтала об этом, я работала над этим, и сегодня эта мечта сбылась. Наконец-то я могу открыть вам свой большой секрет… Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна!» — написала София в Instagram.
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