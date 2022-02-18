Модель с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria’s Secret

В 2020 году пуэрториканская модель дебютировала на подиуме. После на Недели моды в Нью-Йорке карьера Софии Джирау пошла вверх. На днях у девушки с синдромом Дауна появилось очередное достижение.

Джирау прорекламирировала новую коллекцию бренда под названием Love Cloud. София стала первой моделью в истории Victoria’s Secret с синдромом Дауна.

О своем успехе модель написала в Instagram. Она поделилась одним из кадров с фотосессии. По словам девушки, она на протяжении многих лет мечтала пополнить число «ангелов» знаменитого бренда.