Ким Чен Ын отправил в лагеря садоводов, у которых к празднику не зацвели цветы

В КНДР фермеров, занимающихся выращиванием цветов, массово отправили в трудовые лагеря. Это связано с тем, что садоводы не смогли обеспечить цветение красных бегоний ко дню рождения Ким Чен Ира — отца нынешнего диктатора Ким Чен Ына, сообщает британская газета «Дейли мейл».

Улицы городов Северной Кореи традиционно украшают красными бегониями «Кимджонгилиями» в канун дня рождения Ким Чен Ира. Это событие отмечается 16 февраля и известно в стране под названием «Светящийся день звезды».

В этом году власти традиционно заказали растениеводам тысячи цветов к празднику, но фермеры не смогли справиться с задачей из-за дефицита дров, которыми необходимо отапливать теплицы с растениями.

Фермеры пытались оправдаться, что из-за усиления чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом им сложнее было содержать свои теплицы в должном состоянии, так как всех жителей Северной Кореи заставляли не покидать свои дома. И фермеры, и работники лесозаготовок также должны были соблюдать карантин и не выходить на работу. Многие теплицы оказались в запущенном состоянии, и местные власти знали об этом.

«Теперь фермерам внезапно дают задачу вырастить цветы. Как же они должны их выращивать?» — посетовал журналистам источник, не пожелавший назвать свое имя.

После того как цветы не зацвели в срок, садоводов приговорили к наказанию в виде шести месяцев пребывания в трудовых лагерях.

Три поколения семьи Ким поочередно находятся у власти Северной Кореи с тех пор, как Ким Ир Сен основал КНДР в 1948 году. Когда Ким Ир Сен умер в 1994 году, власть унаследовал его старший сын Ким Чен Ир.

После 17 лет правления страной в условиях жестокой и репрессивной диктатуры Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года в возрасте 69 лет от сердечного приступа.

В декабре прошлого года, то есть в 10-ю годовщину смерти покойного диктатора, в стране был объявлен 11-дневный траур, во время которого гражданам Северной Кореи запрещалось даже улыбаться.

«Во время траура мы не должны пить спиртное, смеяться, заниматься досугом и каким-либо образом показывать счастье», — рассказал тогда житель северо-восточного пограничного города Синыйджу корреспондентам «Радио Свободная Азия» (RFA).

https://www.9tv.co.il/item/39871