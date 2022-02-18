Кейт Маккиннон снимется в фильме «Барби» вместе с Марго Робби

Кейт Маккиннон («Охотники за привидениями») присоединилась к актерскому составу нового фильма о кукле Барби.

Какая именно роль ей досталась — не раскрывается, пишет deadline.

Как известно, главная женская роль досталась Марго Робби. А Райан Гослинг («Ла-ла ленд») исполнит роль Кена. Также в каст вошла Америка Феррера.

Режиссером фильма о культовой кукле Mattel стала Грета Гервиг («Маленькие женщины»). Гервиг напишет сценарий вместе с Ноа Баумбаком, с которым ранее они уже работали над картинами «Милая Фрэнсис» и «Госпожа Америка».

Картина должна рассказать о Барбаре Миллисент Робертс, сокращенно — Барби, которая живет в прекрасной стране Барбиленд, но однажды ее граждане решают, что Барби недостаточно совершенна, и изгоняют ее в реальный мир. Источники описывают сценарий как современную интерпретацию красоты, феминизма и самоидентификации.

Ожидается, что съемки «Барби» начнутся в 2022 году, премьера картины запланирована на 2023 год.