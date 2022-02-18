Глава Минобороны Украины Резников оценил как невысокую вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Вероятность масштабной эскалации на Донбассе оценивается в настоящее время как невысокая. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
В то же время он не подтвердил отвод российских войск от украинской границы, поскольку, по словам Резникова, «идет перемещение сил и средств».
Министр подсчитал, что вблизи Украины сосредоточены подразделения российских войск в количестве примерно 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 149 тыс., отмечает «Интерфакс-Украина».
При этом глава Минобороны заверил, что никакой агрессии Украины против Белоруссии не может быть в принципе.
А со своей стороны, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный дал понять, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей в Донбассе.
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