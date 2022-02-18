Глава Минобороны Украины Резников оценил как невысокую вероятность масштабной эскалации в Донбассе

Вероятность масштабной эскалации на Донбассе оценивается в настоящее время как невысокая. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, «могут озвучиваться разные данные, разные даты каких-то событий и разные сценарии». «Мы ни в коем случае не преуменьшаем угрозу, но вероятность масштабной эскалации оцениваем как невысокую по отношению к вторжению на Украину в целом», — сообщил он.

В то же время он не подтвердил отвод российских войск от украинской границы, поскольку, по словам Резникова, «идет перемещение сил и средств».

Министр подсчитал, что вблизи Украины сосредоточены подразделения российских войск в количестве примерно 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морской и авиационной компонентой их число достигает около 149 тыс., отмечает «Интерфакс-Украина».

При этом глава Минобороны заверил, что никакой агрессии Украины против Белоруссии не может быть в принципе.

А со своей стороны, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный дал понять, что украинская армия не планирует никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей в Донбассе.