Эстонская разведка опубликовала карту первоочередных целей для Российской атаки в Украине

Эстонская разведка опубликовала карту первоочередных целей для Российской атаки в Украине. По данным разведки, в первую очередь будут атакованы авиационные базы и центры управления армией. Также в списке есть атомные электростанции и правительственные учреждения.

Помимо трех мотострелковых дивизий, одной воздушно-десантной дивизии и одной бригады морской пехоты, постоянно дислоцированных в регионе, Россия перебросила в район более 60 мотострелковых и танковых батальонов, около десяти ракетных дивизионов «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. граница с Украиной. Россия организовала полное материально-техническое обеспечение силовых групп, введя дополнительные подразделения управления и тыла, а также передовые боеприпасы на украинском направлении.

Контингент поддерживают доминирующие в регионе военно-воздушные силы и Черноморский флот России, оснащенный ракетами «Калибр». Зимой 2021-2022 годов значительно активизировались действия российских спецслужб и подразделений спецназа по стратегически важным объектам в Украине.

Цели в Украине, составленные российской разведкой, которые в случае нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и снабжению Вооруженных сил Украины и энергоснабжению Украины. У российской разведки есть аналогичные списки и для других европейских стран.

https://raport.valisluureamet.ee/en/russian-armed-forces/russia-is-ready-for-war/