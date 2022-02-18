Бритни Спирс пригласили в Конгресс США

Бритни Спирс 13 лет находилась под опекунством отца, чему была совершенно не рада, и пыталась освободиться. В итоге это случилось в 2021 году, звезда радуется свободе, о чем постоянно напоминает в своем Instagram, а накануне в блоге она поделилась еще одной радостью — ее опытом в борьбе с родителем заинтересовался Конгресс США.

Звезда показала письмо, в котором ее, а также ее адвоката приглашают в законодательный орган для обсуждения ее тяжбы с отцом. В подписанном конгрессменами Чарли Кристом и Эриком Суолвеллом документе говорится:

«Ваши история и путь к справедливости вдохновят и дадут силу другим, кого несправедливо принудили к молчанию».

Бритни Спирс сопроводила публикацию подписью:

«Я получила это письмо несколько месяцев назад. Приглашение поделиться своей историей! Я впервые в жизни почувствовала себя услышанной и значимой!»

Источник фото: Legion-Media