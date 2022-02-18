Брайан Остин Грин показал свою беременную любимую

Звезда Голливуда Брайан Остин Грин, после официального развода с актрисой Меган Фокс, впервые показал свою беременную любимую.

Так, знаменитость и его избранница, 36-летняя австралийская танцовщица по имени Шарна Берджесс ждут общего малыша. В своем Instagram 48-летний звезда «Последней остановки» опубликовал трогательный кадр, на котором держит беременный живот любимой.

Также Брайан рассекретил пол и дату, когда родится малыш. Влюбленные ждут мальчика, который появится на свет предварительно 4 июля.

«Шарна, я не могу дождаться, чтобы увидеть, как ты держишь своего/нашего ребенка», – обратился к избраннице он.

Со своей стороны Берджесс также продемонстрировала фигуру в бикини.

«И вдруг мой мир уже никогда не будет тем же. Навсегда больше, навсегда расширено и глубже. Навсегда обильный и безусловный. Брайан, я люблю нашу семью, мне нравится, что она растет, и я люблю тебя. Нам так повезло!» – поделилась эмоциями будущая мамочка.

Заметим, Брайан и Шарна закрутили роман через пять месяцев после разрыва с Меган Фокс. Для Шарны будущий ребенок станет первенцем. А вот для Грина это уже пятый ребенок. У актера есть еще четыре сына: старший от актрисы Ванессы Марсил и трое мальчиков от экс-жены Меган Фокс.