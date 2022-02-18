Более 60% граждан Украины поддержали идею вступления страны в НАТО

Более 60 процентов граждан Украины поддерживают идею о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщается в отчете социологической группы «Рейтинг».

По данным отчета, за вступление Украины в альянс высказались 62% респондентов, 30% не считают эту инициативу полезной для страны. На сайте также уточняется, что с 2014 года это самый высокий показатель положительного отношения украинцев к интеграции страны в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заключения глобального договора о безопасности страны, который, по его мнению, должны будут подписать и «сильные мира сего», то есть США и Россия.

По мнению Зеленского, такой документ станет эквивалентом вступления Украины в НАТО. Что касается реальной интеграции в альянс, для этого, как он считает, стране потребуется еще много времени.