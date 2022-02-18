Байден: «Все признаки указывают на готовность России напасть на Украину»

Президент США Джо Байден считает, что угроза российского вторжения на территорию Украины остаётся «крайне высокой». Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами 17 февраля, подчеркнув, что двери для дипломатического разрешения ситуации остаются открытыми.

Ранее в четверг стало известно о высылке из Москвы заместителя американского посла в России Барта Гормана. Также поступила информация, что Россия передала США ответ на американские предложения по вопросам безопасности. Как сказал Байден, эти бумаги уже есть в его распоряжении, но он пока не может их прокомментировать, так как лично с ними ещё не ознакомился.

На просьбу оценить уровень угрозы, связанный с Украиной, Байден заявил, что российское нападение на эту страну возможно в следующие несколько дней. Американский президент отметил, что Россия пока не отводит свои войска от украинских границ, как утверждают в российском Минобороны, в этой связи, по словам Байдена, у Соединённых Штатов есть основания полагать, что Москва вовлечена в подготовку провокации, чтобы оправдать начало боевых действий в Украине. «Все признаки, о которых нам известно, указывают, что они готовы атаковать Украину», — сказал Байден.