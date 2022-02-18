Американцы показали большого подводного робота Snakehead

ВМС США опубликовали фотографии большого подводного робота Snakehead, которого спустили на воду в феврале. Как пишет The Drive, военные ранее говорили, что Snakehead будет самым крупным необитаемым аппаратом для запуска с подлодок. Сначала он займется разведкой и сбором данных.

Подводные роботы помогают военным решать разные задачи: обезвреживать мины, проверять подводные конструкции, картографировать дно, доставлять грузы и обеспечивать связь подводных лодок с кораблями. Большинство подводных роботов в длину не превышают двух-трех метров.

Но большие подводные роботы военных тоже интересуют. Американские военные решили обзавестись такими аппаратами в 2017 году, полагая, что они будут универсальнее и пригодятся для большего спектра задач. Например, подводные аппараты Orca, которые для ВМС строит Boeing, кроме привычных разведки и расчиски минных полей смогут охотиться за надводными кораблями и подводными лодками.

Про большого подводного робота Snakehead известно совсем немного. ВМС США опубликовали запрос предложений на его проектирование, разработку и строительство в 2020 году. Согласно описанию, это «самый крупный необитаемый подводный аппарат, предназначенный для запуска с подводных лодок». Аппарат предназначается для долгих миссий и работает на отказоустойчивых литий-ионных аккумуляторных батареях.

На Snakehead можно устанавливать разные виды полезной нагрузки — робот отличается модульной и открытой архитектурой. Материалы с брифингов военных 2018 года говорят, что, в том числе, Snakehead может получить системы для борьбы с надводными целями и подводными лодками, а также платформы радиоэлектронного подавления.

Командование морских систем ВМС США 16 февраля опубликовали первые фотографии Snakehead. Робота спустили на воду 2 февраля. Внешне робот соответствует концептуальным изображениям, которые военные публиковали ранее, и напоминает небольшую подводную лодку. Характеристики аппарата по-прежнему не раскрываются.

Какие именно подводные лодки смогут запускать Snakehead, точно неизвестно. Но это должны быть субмарины с док-камерой для выхода боевых пловцов (Dry Deck Shelter или DDS) и системой хранения и доставки полезной нагрузки. В американском флоте DDS можно установить на атомные подлодки типа «Огайо» и по меньшей мере шесть кораблей класса «Вирджиния».