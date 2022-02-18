Аэротакси Joby разогналось до 435 километров в час и разбилось

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Прототип аэротакси Joby разбился во время испытаний в Калифорнии. Как пишет New Atlas, перед этим оно разогналось до 435 километров в час. Это более на чем на сто километров в час превышает заявленную максимальную скорость летательного аппарата.

Joby Aviation разрабатывает свое аэротакси более десяти лет. Разработчики позиционируют его как рекордно быстрый и долголетающий летательный аппарат в своей категории.

Аэротакси Joby представляет собой электрический конвертоплан с V-образным хвостовым оперением и шестью электромоторами. Он рассчитан на четырех человек и пилота. Одно из преимуществ Joby — низкий уровень шума. В режиме висения он составляет 55 децибел. Представители компании утверждают, что этот шум не похож на низкочастотные звуки вертолетов или высокочастотное жужжание дронов, а имитирует звуки природы (например, ветра и океана). Но как именно это работает, разработчики не объясняют.

Американская комиссия по ценным бумагам и биржам 16 февраля сообщила, что один из прототипов Joby попал в аварию во время летных испытаний в Калифорнии. Оно управлялось дистанционно, и никто не пострадал. Разработчики говорят, что экспериментировали с расширением диапазона режимов полета.

Данные системы отслеживания полетов говорят, что прототип с номером N542AJ разогнался до 435 километров в час. Заявленная максимальная скорость аэротакси — 321,9 километра в час. Но до этого оно уже разгонялось до 330 километров в час, рекордной, по словам разработчиков, скорости полета среди электрических аппаратов вертикального взлета и посадки.

N542AJ — один из двух предсерийных прототипов, у которых есть сертификаты летной годности от американского федерального управления гражданской авиации и ВВС США. Причины аварии сейчас расследуются.