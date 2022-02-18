64% опитаних українців упевнені, що Україна відіб’є напад РФ, якщо він відбудеться

Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг».

Згідно з опитуванням, 19% респондентів вважають високою ймовірність повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 33% — середньою, 20% — низькою, ще 25% вважають, що жодної загрози немає. На Заході країни таких людей — 14%, на Сході — 42%.

Також 64% опитаних переконані, що Україна відіб’є напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина громадян у цьому не впевнена. Кількість тих, хто вірить у ЗСУ, переважає в усіх регіонах країни (відносно більше на Заході й Центрі, відносно менше — на Сході).

Упродовж кількох останніх днів оцінка ймовірності вторгнення Росії як високої зменшилася з 28% до 19%. Кількість упевнених у здатності України відбити можливий напад РФ зросла з 58 до 64%.

Було опитано 1722 українців віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих териорій Луганщини, Донеччини та Криму. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше за 2,4%.

https://espreso.tv/64-opitanikh-ukraintsiv-upevneni-shcho-ukraina-vidibe-napad-rf-yakshcho-vin-vidbudetsya-reyting