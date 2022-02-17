Зеленский официально признал Россию угрозой безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию угрозой безопасности страны. Об этом написано в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности.

В документе указано, что Россия продолжает вести гибридную войну и системно использует политические, экономические и прочие средства для реализации собственных стратегических целей на Украине, в том числе для того, чтобы компрометировать украинскую государственность.

Кроме того, в документе сказано, что Россия создала в Крыму и в Донбассе оккупационную администрацию, которая узурпирует власть и нарушает права человека и принципы международного права, а Кремль занимается «деструктивной пропагандой» в Украине и вне ее, разжигает рознь и провоцирует конфликты.

Согласно Стратегии, из-за дисбаланса потенциалов безопасности двух стран Украина будет вынуждена применять «ассиметричные тактики» в сфере сохранения своей государственности.