В спин-оффах «Бэтмена» могут задействовать мистера Фриза и «Смерть семьи»

В Лос-Анджелесе состоялась пресс-конференция, на которой Мэтт Ривз и Роберт Паттинсон пообщались с журналистами издания. Режиссер и актер порассуждали о том, как может продолжиться киноистория мстителя в маске, передает Collider.

По словам Ривза, его привлекает идея более скромной подачи происходящего в комиксах, однако он не рассматривает отказ от ярких фантастических героев.

«Мне интересно искать приземлённую версию всего, — заявил режиссер. — Даже идея чего-то по типу мистера Фриза, ведь это такая замечательная история, правда? Я думаю, есть скромная ее версия, которая может быть поистине мощной».

Роберт Паттинсон на пресс-конференции заявил, что ему нравится комикс «Смерть семьи», и Мэтт Ривз тоже выразил к нему интерес. По словам режиссера, ему импонирует эта сюжетная арка, и он думает над тем, как преподнести одну из таких историй свежо и неприземленно. Вопрос в том, отмечает кинематографист, будет ли зритель слишком напуган. Однако он заключил: