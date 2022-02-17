Ученые рассказали, какие люди наиболее уязвимы перед коронавирусом

Люди в возрасте от 18 до 34 лет и старше 75 лет наиболее подвержены заболеванию коронавирусом. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на данные приложения ZOE Covid Study, которое собирает сведения о заболеваемости в Великобритании.

Отмечается, что анализ данных о среднем уровне заболеваемости в течение последних 14 дней свидетельствует о вероятности повторного заражения коронавирусом в 7%. В большинстве случаев речь идет о штамме «омикрон», который в настоящее время преобладает на британской территории.

При этом основными симптомами заражения остаются насморк, головная боль, повышенная утомляемость, чихание и боль в горле.