США начинают новый раунд дипломатии для урегулирования кризиса вокруг Украины

В четверг США начинают новый раунд дипломатических усилий в попытке урегулировать кризис вокруг Украины, который, по мнению многих, может перерасти в крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен отправятся в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции по безопасности, которая традиционно собирает влиятельных политиков со всего мира, сообщило правительство США.

Представителей России, однако, в этом году среди них не будет.

«У госсекретаря будет возможность обсудить на полях конференции с союзниками и партнерами наши скоординированные, продолжающиеся усилия с целью побудить Россию к деэскалации и выбору дипломатического пути, а также нашу готовность сделать так, чтобы Россия понесла серьезные издержки в случае нового вторжения в Украину», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Секретарь также подтвердит нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», – сказал Прайс, добавив, что Блинкен проведет двусторонние встречи со своими коллегами «в целях укрепления европейской безопасности».

Харрис, в свою очередь, встретится в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также, отдельно, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В то время как США объявили о поездке Харрис и Блинкена, глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что Россия предпримет ограниченное наступление на Украину с использованием ракетного удара и займет ключевые территории.

«По нашим оценкам, сейчас они будут избегать городов с большим населением, так как для контроля за этими территориями требуется много войск, – заявил он журналистам. – Но нет четкого понимания, каким методом могут воспользоваться российские войска».

Американские и украинские официальные лица заявили, что они не увидели доказательств отвода Россией некоторых из 150 тысяч военнослужащих, размещенных у границ соседней страны.

Независимая польская консалтинговая фирма Rochan Consulting, отслеживающая перемещения военных по спутниковым снимкам, заявила, что после объявления Москвы о том, что она возвращает часть войск на свои базы, вблизи Украины появились дополнительные военные поезда.

«Нет никаких признаков отвода войск. На самом деле все как раз наоборот», – сообщила фирма.

Госсекретарь Блинкен, выступая в программе «Доброе утро, Америка» на канале АВС, заявил: «К сожалению, между словами и делами России есть разница, и то, что мы видим, не является существенным отводом».

«Напротив, мы по-прежнему видим, что силы, особенно силы, которые будут в авангарде любой новой агрессии против Украины, остаются у границы, концентрируются у границы», – добавил он.

В действительности, российский контингент, сосредоточенный у границ Украины, за последние дни увеличился почти на 7 тысяч человек, предположил в среду высокопоставленный представитель администрации.

В Госдепартаменте заявили, что обеспокоенность США по поводу возможного российского вторжения не уменьшилась.

Прайс добавил, что Госдепартамент создал рабочую группу по Украине, чтобы реагировать на стремительно развивающиеся события на фоне военных угроз России в отношении Украины.

https://www.golosameriki.com/