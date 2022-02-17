США и НАТО: Россия продолжает стягивать войска к украинской границе

Соединенные Штаты и НАТО заявили, что Россия все еще наращивает войска у границ Украины, несмотря на заверения Москвы об отводе войск.

Ранее в Минобороны заявили, что подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

Однако, как передает Reuters, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ключевые российские подразделения движутся к границе, а не от нее.

«Вот что Россия говорит, и вот что Россия делает. Мы не видим никакого вывода войск», — заявил Блинкен в интервью MSNBC. «Мы по-прежнему видим, что критически важные подразделения движутся к границе, а не от нее».

Высокопоставленный представитель западной разведки заявил, что риск российской агрессии против Украины будет оставаться высоким до конца февраля, и Россия все еще может атаковать Украину «практически без предупреждения».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что перемещение войск и танков взад-вперед не является доказательством их вывода.

«Мы не видим никакого вывода российских войск. И, конечно же, это противоречит посылу дипломатических усилий», — сказал Столтенберг перед встречей альянса в Брюсселе. «Мы видим, что они увеличили количество войск, и еще больше войск находится в пути. Так что пока никакой деэскалации нет».