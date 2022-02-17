Сьогодні в Україну приїде глава МЗС Британії

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс 17 лютого прилетить в Україну. Вона обговорить зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою стратегічне партнерство і безпеку.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
«17 лютого Державний секретар Великобританії Ліз Трасс здійснить свій перший візит в Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в ході візиту Трасс обговорить з Кулебою стратегічне партнерство Великобританії та України, координацію подальших дій щодо зміцнення безпеки в Європі.
Серед інших тем переговорів – спільні заходи щодо стримування агресії Росії та допомога Великобританії щодо зміцнення обороноздатності України. Також планується обговорення кібербезпеки, торгівлі та інвестицій.
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