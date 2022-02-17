У Конгресі США пропонують запровадити санкції проти оточення Путіна і банків РФ, не чекаючи нового вторгнення в Україну, — Гончаренко «Дюна 2» подтверждена официально на 2023 год » Сьогодні в Україну приїде глава МЗС Британії Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс 17 лютого прилетить в Україну. Вона обговорить зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою стратегічне партнерство і безпеку. Про це повідомляє пресслужба МЗС України. «17 лютого Державний секретар Великобританії Ліз Трасс здійснить свій перший візит в Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби», – йдеться в повідомленні. Відзначається, що в ході візиту Трасс обговорить з Кулебою стратегічне партнерство Великобританії та України, координацію подальших дій щодо зміцнення безпеки в Європі. Серед інших тем переговорів – спільні заходи щодо стримування агресії Росії та допомога Великобританії щодо зміцнення обороноздатності України. Також планується обговорення кібербезпеки, торгівлі та інвестицій.