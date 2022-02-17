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Россия выслала Барта Гормана, заместителя посла США — в американском посольстве готовят ответ

Из РФ выслан заместитель посла США Барт Горман — человек, который «являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды».
Об этом стало известно после визита американского посла Джона Салливана в МИД России. Его визит продолжался 15 минут, никаких комментариев после него он не дал.

Причины высылки дипломата пока не названы.

В посольстве США изучают варианты ответа на высылку своего дипломата, у которого имелась действующая виза., и рассматривают это решение как шаг к эскалации

17 февраля, 2022 | Category: Новости, Россия, США
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