Россия выслала Барта Гормана, заместителя посла США — в американском посольстве готовят ответ

Из РФ выслан заместитель посла США Барт Горман — человек, который «являлся вторым лицом посольства и одним из ключевых сотрудников его команды».

Об этом стало известно после визита американского посла Джона Салливана в МИД России. Его визит продолжался 15 минут, никаких комментариев после него он не дал.

Причины высылки дипломата пока не названы.

В посольстве США изучают варианты ответа на высылку своего дипломата, у которого имелась действующая виза., и рассматривают это решение как шаг к эскалации