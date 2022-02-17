Резніков виступив за легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав ідею легалізації зброї для самозахисту цивільних осіб. Урядовець вважає, що так можна убезпечити громадян.

Про це в четвер, 17 лютого, повідомляє “РБК-Україна”.

Він уточнив, що у багатьох країнах легалізація зброї підвищує рівень безпеки людей, допомагає правоохоронцям та однозначно зменшує злочинність.

“Я давній прихильник легалізації зброї з кількох причин. Як юрист, вважаю, що в принципі повинен бути закон, який регулює обіг зброї, його досі немає”, – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що зброя має бути легалізованою.

Крім того, треба чітко описати – хто та яку зброю може отримати.

Крім того, він наголосив, що громадяни мають мати право не на носіння, а лише на зберігання короткого ствола.

“Коли потенційні недоброзичливці знатимуть, що на руках в українців легально знаходиться якась кількість зброї – це додатковий фактор задуматися: яка ціна буде у цієї агресії”, – додав Резніков.