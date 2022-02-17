Польша решила отгородиться от России забором

У 5-метрового забора, который возводит Польша, отгораживаясь от Белоруссии после атаки мигрантов, может появиться продолжение. Варшава планирует построить стену и на границе с Калининградской областью России, сообщил в четверг замминистра обороны Войцех Скуркевич.

«Это действия, которые есть в планах Пограничной охраны», — рассказал он, добавив, что пока стройка не началась

Силы брошены на белорусскую границу, где строительство стоимостью 400 млн долларов планируется завершить к июню 2022 года. Забор длиной 186 км будет оборудован камерами ночного видения, датчиками движения.

Польские власти, напомним, связали нашествие мигрантов с действиями Кремля, назвав режим Александра Лукашенко «марионеткой» в гибридных войнах РФ.

«Последний диктатор Европы» осуществляет свою власть благодаря Кремлю, цель которого — всколыхнуть общество, говорил в ноябре Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. «Россияне используют гибридные атаки, чтобы подорвать власть правительства, а затем используют элиты атакованной страны. В конечном итоге их цель создать панику и сделать атакуемую страну неспособной к сопротивлению», — сказал он.