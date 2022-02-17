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Первый крупный банк открылся в метавселенной

JPMorgan стал первым банком, открывшим представительство в метавселенной Decentraland. Виртуальная локация расположена в торговом центре Metajuku, пишет Bloomberg.

По первому этажу «офиса» ходит тигр, а на стене висит портрет гендиректора банка Джейми Даймона. Пока в виртуальном мире JPMorgan не оказывает реальные банковские услуги, но пользователи могут посмотреть презентации про крипторынок.

Банк также представил исследование по сегменту метавселенных. Рыночные возможности оцениваются в один триллион долларов ежегодного дохода. По подсчетам аналитиков, к 2027 году расходы пользователей на внутриигровую рекламу составят 18,41 миллиарда долларов. В JPMorgan уверены, что это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

17 февраля, 2022 | Category: Мир, Новости, США
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