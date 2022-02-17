ООН оценивает напряженность вокруг Украины как максимально опасную с 2014 года

Напряженность вокруг Украины достигла максимальной точки начиная с 2014 года. Об этом заявила на заседании СБ ООН заместитель генерального секретаря этой организации Розмари ДиКарло.

Представитель ООН призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать односторонних действий, указывая на возможность и необходимость решения всех возникающих вокруг Украины проблем средствами дипломатии. Кроме того, она указывает на практически полное отсутствие продвижения, связанного с реализацией Минских соглашений.

Заседание Совбеза проходит на фоне продолжающихся четвертый месяц подряд сообщений о готовности России к вторжению на территорию Украины, которые озвучиваются как СМИ и политологами, так и лидерами ведущих мировых держав.