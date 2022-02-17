Наоми Кэмпбелл заявила о втором ребенке — он пока не родился, но она очень хочет его родить.

В прошлом году Наоми Кэмпбелл, разменяв шестой десяток, впервые в своей жизни испытала радость материнства. Супермодель воспитывает девочку, однако подробностями с миром не делится. Ходили слухи, что ребенка удочерили и что его выносила суррогатная мама. По поводу последнего звезда комментариев не дает, однако уверяет, что девочку она не удочеряла.

Накануне Наоми дала интервью изданию Vogue и даже сфотографировалась с малышкой для обложки. В диалоге с журналистами звезда призналась, что немногие удостоились узнать, что она станет мамой.

«Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет, — заявила модель. — Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить».

Когда же у Наоми спросили, хочет ли она больше детей, она ответила: