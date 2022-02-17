Наоми Кэмпбелл заявила о втором ребенке — он пока не родился, но она очень хочет его родить.
В прошлом году Наоми Кэмпбелл, разменяв шестой десяток, впервые в своей жизни испытала радость материнства. Супермодель воспитывает девочку, однако подробностями с миром не делится. Ходили слухи, что ребенка удочерили и что его выносила суррогатная мама. По поводу последнего звезда комментариев не дает, однако уверяет, что девочку она не удочеряла.
«Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество людей, которые знали, что она у меня будет, — заявила модель. — Но она — самое большое благословение, которое я когда-либо могла себе представить».
Когда же у Наоми спросили, хочет ли она больше детей, она ответила:
«Почему бы и нет?»
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