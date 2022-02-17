Израиль запросил у РФ «гуманитарные коридоры» для эвакуации израильтян из Украины в случае вторжения Парень Ким Кардашьян поздравил с Днем влюбленных другую девушку » Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась, что не может нормально передвигаться Королева Великобритании Елизавета II впервые призналась, что чувствует себя не очень хорошо, но, возвращаясь к работе в Виндзорском замке, не скрывала улыбки. Об этом сообщает DailyMail 95-летняя королева, опираясь на трость, в ответ на вопрос о своем самочувствии, сказала новому министру обороны, генерал-майору Элдону Миллару, и его предшественнику, контр-адмиралу Джеймсу Маклауду: «Как видите, я не могу двигаться». Тростью она указала на свою левую ступню, но когда мужчины подошли поздороваться, она улыбнулась, и они пожали ей руку. В издании уточнили, что у Елизаветы II нет никаких травм, просто в тот день она чувствовала себя «немного скованной». Британская королева провела первые очные встречи после недавних новостей о контактах с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом. Букингемский дворец не сообщает, получала ли Елизавета II положительный или отрицательный результат на COVID-19, однако уточняет, что на прошедшей неделе симптомов коронавируса у нее не было.