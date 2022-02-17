Израиль запросил у РФ «гуманитарные коридоры» для эвакуации израильтян из Украины в случае вторжения

Израиль обратился к российским властям с просьбой гарантировать возможность эвакуации своих граждан и дипломатов с Украины в случае «российского вторжения», передает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники среди высокопоставленных израильских чиновников.

В среду прошел телефонный разговор между генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Алоном Ушпизом и замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Как заявили источники портала, во время разговора обсуждалась тема эвакуации израильтян в случае «нападения» РФ на Украину.

Ушпиз попросил у России гарантий того, что в случае «вторжения» Израиль сможет открыть «гуманитарные коридоры» для эвакуации граждан по суше в соседние страны, сообщили источники.

Как отмечает портал, МИД Израиля уже подготовил планы эвакуации израильтян по суше через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию. По оценке израильского правительства, в данный момент на Украине находятся около 10 тыс. израильтян.

Ранее Израиль создал альтернативную дипломатическую миссию во Львове на западе Украины на случай срочной эвакуации посольства из Киева.