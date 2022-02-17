:ена принца Чарльза дала Меган Маркл унизительное прозвище

Сомнения в том, что Меган Маркл благополучно впишется в королевскую семью, появились еще до того, как принц Гарри на ней женился. Камилла Паркер-Боулз уже тогда предположила, что американская актриса не способна отказаться от амбиций ради благополучия монархии и британского народа. Так и вышло.

С появлением Маркл во дворце скандалы лавиной обрушились на представителей монархии. Естественно, это вызвало крайнее недовольство членов семьи. Последней каплей стало скандальное интервью герцогов Сассекских. Заокеанские родственники сразу сократили до минимума общение с Гарри и Меган, а последняя даже получила унизительное прозвище от будущей королевы.