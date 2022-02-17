Сьогодні в Україну приїде глава МЗС Британії Эстонская разведка ожидает «ограниченное» нападение России на Украину » «Дюна 2» подтверждена официально на 2023 год Режиссер «Дюны» Дени Вильнев в диалоге с Empire официально анонсировал вторую часть фантастического фильма, экранизирующего эпопею Фрэнка Герберта. По словам Вильнева, съемки «Дюны 2» должны начаться к концу лета, и он чувствует себя уверенно. «Я работаю с той же командой, все знают, что делать и как это будет выглядеть. Картина будет более сложной, но мы знаем, в каком направлении идти. И сценарий уже написан», — заявил режиссер. По признанию Вильнева, единственное, что вызывает неуверенность, — пандемия. Режиссер отметил, что в продолжении «Дюны» будут новые персонажи. Так, в ленте появится Фейд-Раута, потому что фокус картины смещается на героев, которым в первом фильме уделялось меньше внимания. «Во второй части будет гораздо больше харконненского материала», — заявил Вильнев. Выход «Дюны 2» запланирован на октябрь 2023 года.