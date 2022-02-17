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«Дюна 2» подтверждена официально на 2023 год

Новые герои и сроки выхода: «Дюна 2» подтверждена официально

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев в диалоге с Empire официально анонсировал вторую часть фантастического фильма, экранизирующего эпопею Фрэнка Герберта.

По словам Вильнева, съемки «Дюны 2» должны начаться к концу лета, и он чувствует себя уверенно.

«Я работаю с той же командой, все знают, что делать и как это будет выглядеть. Картина будет более сложной, но мы знаем, в каком направлении идти. И сценарий уже написан», — заявил режиссер.

По признанию Вильнева, единственное, что вызывает неуверенность, — пандемия. Режиссер отметил, что в продолжении «Дюны» будут новые персонажи. Так, в ленте появится Фейд-Раута, потому что фокус картины смещается на героев, которым в первом фильме уделялось меньше внимания.

«Во второй части будет гораздо больше харконненского материала», — заявил Вильнев.

Выход «Дюны 2» запланирован на октябрь 2023 года.

17 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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