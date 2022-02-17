Цены на нефть обвалились на новостях о скором снятии санкций с Ирана

Цены на нефть резко упали на вечерних торгах в среду на фоне сообщений о том, что западные страны близки к соглашению c Ираном, которое снимет нефтяное эмбарго с некогда третьего крупнейшего поставщика ОПЕК.Фьючерсы на сорт Brent спикировали почти на 5% — с 95,95 доллара за баррель на 20.15 мск до отметки 91,44 на 0.15 мск после того, как главный иранский переговорщик Али Багери Кани заявил о близости соглашения по ядерной программе.

«После недель интенсивных переговоров мы близки к сделке как никогда», — написал он в twitter.

Госдепартамент США также заявил, что Соединенные Штаты находятся «в самом разгаре самой последней стадии» непрямых переговоров с Ираном».

Накануне о достижении «переломного момента» на продолжающихся почти год переговорах заявил Жан-Ив Ледриан, глава МИД Франции — одной из шести стран-посредников, заключивших соглашение с Тегераном в 2015 году.

«Это вопрос уже не недель, а дней», — сказал он, добавив, что теперь «политическое решение» требуется от иранской стороны.

Возвращение иранской нефти радикально изменит ситуацию на рынке, который находится в состоянии дефицита и «проедает» запасы в коммерческих хранилищах, упавшие до минимума с 2013 года, считает стратег BofA Europe Франсиско Бланш.

По его расчетам, иранские баррели быстро опрокинут нефтяное уравнение в состояние избытка поставок в объеме 0,5-1 млн баррелей в сутки во второй половине 2022 года.

Это уронит цену Brent на 10-20 долларов в зависимости от масштаба и скорости снятия санкций, прогнозирует Бланш.

Впрочем, привыкшие к дорогой нефти страны ОПЕК+ в этом случае могут отложить планы на наращиваю добычи, считает эксперт.

До восстановления санкций администрацией Дональда Трампа Иран поставлял на мировой рынок 2 млн баррелей в сутки. Теперь же его экспорт, если судить по данным танкерных перевозок, сжался до 140 тысяч баррелей в день, оценивает BofA. Но истинные объемы поставок увидеть сложно: размеры «черного» экспорта остаются неясными и могут достигать 1 млн баррелей в день.