Цены на нефть обвалились на новостях о скором снятии санкций с Ирана

«После недель интенсивных переговоров мы близки к сделке как никогда», — написал он в twitter.
Госдепартамент США также заявил, что Соединенные Штаты находятся «в самом разгаре самой последней стадии» непрямых переговоров с Ираном».
Накануне о достижении «переломного момента» на продолжающихся почти год переговорах заявил Жан-Ив Ледриан, глава МИД Франции — одной из шести стран-посредников, заключивших соглашение с Тегераном в 2015 году.
«Это вопрос уже не недель, а дней», — сказал он, добавив, что теперь «политическое решение» требуется от иранской стороны.
Возвращение иранской нефти радикально изменит ситуацию на рынке, который находится в состоянии дефицита и «проедает» запасы в коммерческих хранилищах, упавшие до минимума с 2013 года, считает стратег BofA Europe Франсиско Бланш.
По его расчетам, иранские баррели быстро опрокинут нефтяное уравнение в состояние избытка поставок в объеме 0,5-1 млн баррелей в сутки во второй половине 2022 года.
Это уронит цену Brent на 10-20 долларов в зависимости от масштаба и скорости снятия санкций, прогнозирует Бланш.
Впрочем, привыкшие к дорогой нефти страны ОПЕК+ в этом случае могут отложить планы на наращиваю добычи, считает эксперт.
До восстановления санкций администрацией Дональда Трампа Иран поставлял на мировой рынок 2 млн баррелей в сутки. Теперь же его экспорт, если судить по данным танкерных перевозок, сжался до 140 тысяч баррелей в день, оценивает BofA. Но истинные объемы поставок увидеть сложно: размеры «черного» экспорта остаются неясными и могут достигать 1 млн баррелей в день.
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