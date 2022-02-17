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Блінкен — россіяни планують атакувати певні группи українців при агрессії

У США назвали сценарій вторгнення Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, після провокації Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян.

Про це йдеться у його заяві на засіданні Радбезу ООН.

Зокрема, він зазначив, що вторгнення може початися з того, що “полетять бомби і ракети”.

“Зв’язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об’єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об’єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу”, – заявив Блінкен.

17 февраля, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина
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