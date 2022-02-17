Байден запросит у Конгресса 770 миллиардов долларов на оборонные программы

Ожидается, что президент США Джо Байден запросит у Конгресса более 770 миллиардов долларов на финансирование оборонных программ в следующем финансовом году, сообщили источники агентству Reuters.

Столь большая сумма, которая по меньшей мере на 17 миллиардов долларов превышает средства, запрошенные Байденом у законодателей в прошлом году, объясняется стремлением Пентагона модернизировать вооруженные силы, сообщили агентству три источника, знакомые с ходом переговоров.

В оборонном бюджете на 2023 финансовый год будет уделяться особое внимание кораблестроению, развитию космического потенциала, совершенствованию систем предупреждения о ракетном нападении, а также модернизации ядерных подводных лодок, бомбардировщиков и ракет, сообщил один из источников Reuters.

Другой источник сообщил, что Пентагон продолжит вкладывать деньги в исследовательские работы и развитие военного потенциала, который мог бы сравниться с потенциалами Китая и России в любом возможном конфликте в будущем.

В прошлом году Байден запросил у законодателей почти 753 миллиарда долларов на нужды национальной обороны в 2022 финансовом году, однако в итоге бюджет был увеличен до 768,2 миллиарда долларов.