Установка и подключение ванны своими руками

Установить ванну и подключить ее к канализации можно собственноручно, предварительно изучив инструкцию. Это позволит значительно сэкономить деньги на замене старой техники, так как например установка ванны в Киеве стоит достаточно дорого.

Принцип работы

Перед подключением необходимо обдумать, какая модель ванны (из чугуна, стали, акрила) будет использоваться. Пол, где будет устанавливаться ванна, должен быть ровным и прочным, особенно если использовать чугунную сантехнику.

Как правило, подключение ванны осуществляется с применением сифона. Последний представляет собой трубчатый насос в виде изогнутой трубки с коленами разной длины. С помощью сифона соединяют отверстие слива и перелива.

При установке ванны нежелательно применять дренажные трубы, так как они быстро загрязняются и их проблематично очищать. Перед эксплуатацией нужно убедиться, что между сливной трубой и местом соединения есть необходимый высотный перепад. Так обеспечивается наилучший отток воды.

Поставленный сифон должен находиться в легком доступе, так как периодически его следует очищать от засорений. При ином расположении выполнить данную работу будет проблематично.

Виды используемых труб

При монтаже ванны к канализации чаще применяют трубы из пластика. Они бывают двух видов:

жесткая гладкая;

гибкая гладкая труба.

Если нет возможности применить жесткую трубу, тогда следует использовать гибкую трубу.

При выборе труб обращают внимание на следующие критерии:

система канализации выполнена из чугунных труб (нужно применять муфту из резины 73 на 40 мм);

система канализации состоит из пластиковых труб, в таком случае сифон подсоединяют с применением гибкой трубки диаметром 40 мм.

Строение пластикового сифона

В зависимости от изготавливаемого материала, сифоны имеют свою классификацию. Наиболее распространенными являются пластиковые. Знание строения сифона обеспечивает безошибочную установку. Устройство сифона включает в себя следующие элементы:

Пробка для сливного отверстия. Она может быть резиновая либо быть из пластмассы. Сверху имеет покрытие из нержавеющей стали. Цепочка (не всегда). Соединяется с пробкой и переливом. С ее помощью можно вытянуть пробку, не намочив руки. Сливная и переливная решетка из металла. Предотвращает попадание каких-либо элементов в слив. Если сифон дешевый, то эта часть устройства выполнена из пластика, если модель дорогая – из нержавейки. Резиновая прокладка. Устраняет попадание воды между сливом ванны и выпускным патрубком. Выпускной патрубок. Предназначен для водоотвода. Муфта патрубка. Может быть выполнена из металла или пластмассы. Съемное колено. С его помощью можно проводить чистку от засорений без полного разбора сифона. Канализационный отвод. Отвод для перелива. Стяжные гайки. Конусные прокладки.

Существуют сифоны с механизированным способом открытия сливного отверстия. Есть 3 вида сифонов:

механической системой. Является самым надежным и простым, где слив воды происходит вручную (сама пробка выполнена из пластика либо резины). Полуавтоматическая система. Используется тросовый элемент или рычажной для регулирования всей системы. Располагается на уровень выше воды, находящейся в ванне. Система автомат. При этом наливная конструкция соединяется с сифоном в единый механизм. Слив происходит за счет микропроцессора, который встроен в данную конструкцию.

Методика установки сифона

Изучив инструкцию и следуя ей, установить сифон достаточно просто и можно сделать это вручную. Порядок действий следующий.

Чтобы поменять использованный сифон, его нужно разобрать и очистить место его соединения.

Затем кладется прокладка в нижний перелив и присоединяется к сливному отверстию внизу.

Попутно к отверстию слива свободной рукой присоединяется верхняя накладка.

Затем нужно зажать винт сверху, но не пережимать, поскольку он может треснуть, если выполнен из пластика.

Подобным образом подсоединяется верхний перелив.

Затем, с помощью гофрированного шланга, нужно соединить слив с переливом.

При применении гайки в устройстве для обеспечения непроницаемости, сборка проводится тонким концом к сливу и переливной горловине. Затем на гофру надевается стяжная гайка с прокладкой, далее уплотнительная резиновая лента и подсоединяется водяной затвор. После нужно соединить патрубок с водным затвором. В этот момент происходит соединение сифона с системой канализации.

По завершению работы проводится проверка герметичности. Если сборка производилась правильно – вода протекать не будет. Можно также слить воду с ванны и дополнительно проверить устройство на состояние протечки. Если течь есть, здесь две причины – образовавшийся перекос при соединении или слабо зажата гайка.

Рекомендации по установке

Монтаж сифона производится только после изучения прилагаемой инструкции.

При наличии шероховатостей на переливном или сливном отверстии, их необходимо зачистить. Нельзя допускать смещения прокладок. Нужно тщательно отслеживать разницу между стоком в канализацию по отношению к высоте слива.

Вывод

Из всего вышеуказанного понятно, что разобраться в методике монтажа ванны в домашних условиях не является большой проблемой. Главное продумать каждый шаг в работе и четко следовать инструкции.