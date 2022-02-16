Ученые из США сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Врачи смогли полностью вылечить от ВИЧ женщину при помощи трансплантации пуповинной крови, пишет The New York Times со ссылкой на доклад, представленный на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в американском городе Денвер.

Как отмечает издание, о женщине известно, что она среднего возраста и смешанной расы. Кроме ВИЧ женщина болела лейкемией. В 2017 году ей провели трансплантацию пуповинной крови для лечения рака. Кровь была взята от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Кроме того, женщине перелили кровь от близкого родственника, чтобы обеспечить иммунную защиту на время приживления трансплантата, которое занимает около шести недель.

Через 37 месяцев после трансплантации пациентка прекратила антиретровирусную терапию. Спустя более 14 месяцев после этого у нее не выявлено признаков ВИЧ в анализах крови и не обнаруживаются антитела к вирусу.

В предыдущих случаях излечения пациентов от ВИЧ мужчинам, у которых также был диагностирован рак, делали пересадку костного мозга. У них развились тяжелые побочные эффекты, включая реакцию «трансплантат против хозяина», поскольку для этой процедуры очень сложно подобрать совместимого донора, отмечает издание.