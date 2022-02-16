«Тихое место 3» уже в разработке

После оглушительного успеха сиквела фильма «Тихое место» продюсеры из Paramount Pictures объявили, что готовят спин-офф по франшизе. Однако оказалось, что планируется и третья часть фильма, которую придется подождать.
Сама Блант призналась, что грядущая лента не разочарует фанатов серии.
«У Красински есть много ярких идей, которые должны сработать. Сперва он хочет показать их своим друзьям и посмотреть, как они отреагируют. Только потом можно полностью погрузиться в работу над третьим фильмом», — призналась Эмили порталу Collider.
Leave a Reply