«Тихое место 3» уже в разработке

После оглушительного успеха сиквела фильма «Тихое место» продюсеры из Paramount Pictures объявили, что готовят спин-офф по франшизе. Однако оказалось, что планируется и третья часть фильма, которую придется подождать.

Спин-офф появится на экранах в 2023 году, а «Тихое место 3» придется подождать до 2025 года. Режиссером останется Джон Красински, который является мужем исполнительницы главной роли Эмили Блант.

Сама Блант призналась, что грядущая лента не разочарует фанатов серии.