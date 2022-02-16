Столицу Таиланда переименуют из Бангкока в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — король приказал

Официальное иностранное название столицы Таиланда изменят с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. Такое решение, как передает RTVi, принято в Королевском ученом совете страны. Изменения вступят в силу после того, как их одобрят в специальном комитете.

Привычное для иностранцев название «Бангкок» будут писать в скобках.

На тайском языке столица Королевства Таиланд всегда называлась Крунг-Тхеп-Маха-Накхон или Крунгтхеп, но Бангкок исторически оставался международным наименованием.

Имя, данное городу при основании, попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города в мире.