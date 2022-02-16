США и союзники готовы ответить на российские кибератаки

США и их союзники готовы ответить на российские кибератаки соответствующими действиями либо санкциями, в зависимости от серьезности действий хакеров, сообщили источники в администрации США и стран Евросоюза.

Президент Джо Байден, выступивший с обращением через несколько часов после того, как стало известно о кибератаках против Министерства обороны Украины и двух украинских банков, подчеркнул, что Вашингтон тесно координирует свои действия с союзниками по НАТО и другими партнерами для усиления защиты от киберугроз.

Атаки, которые, по мнению западных экспертов по кибербезопасности, были совершены Россией, не стали неожиданностью, заявили представители Белого дома и правительств нескольких европейских стран, общавшиеся с «Рейтер» на условиях анонимности.

Федеральная служба безопасности России пока не ответила на просьбу «Рейтер» о комментарии.

«Президент сказал, что мы отреагируем и на другие действия России, если она решит не прибегать к военному вторжению, — сказал один из официальных представителей Соединенных Штатов. – Решение будет принято в зависимости от масштабов кибератак. Диапазон настолько обширен, что [сейчас] трудно вдаваться в подробности».

Один из европейских дипломатов отметил, что Россия уже давно сделала кибератаки компонентом своей стратегии, и такие действия предпринимались Москвой во время предыдущих военных столкновений с Грузией и Украиной.

«Это часть их методички», — заявил источник, подчеркнув решимость Запада действовать согласованно для того, чтобы привлечь Москву к ответственности за кибератаки и другие «неправомерные действия».

По словам источников, несмотря на то что власти США, Европейского Союза и Канады разработали подробный пакет санкций на случай вторжения российских войск в Украину, у Запада пока нет аналогичного детализированного плана на случай кибератаки со стороны Москвы.

Отчасти это связано с тем, что на точную идентификацию лиц, несущих ответственность за киберпреступления, может потребоваться время, особенно в случае совершения DDOS-атак, когда хакеры направляют поток интернет-трафика на сервер или другую цель сразу из множества источников.

Более агрессивные и разрушительные атаки повлекут за собой более суровый ответ. Некоторые страны, включая Францию, в принципе предпочитают избегать публичных обвинений в совершении кибератак, сказал один из европейских источников.

Ответ на кибератаки может включать в себя не только санкции, но и «зеркальные» атаки на серверы, используемые преступниками, заявил один из западных экспертов по кибербезопасности.

В «черных списках» уже фигурируют имена множества российских граждан, привлеченных к ответственности за совершение кибератак в прошлом, однако, по словам двух источников, таких людей может быть намного больше.

Переговоры между американскими и европейскими официальными лицами в последние недели были в большей степени сосредоточены на уточнении санкций, которые могут быть введены в случае физического вторжения, и их влиянии на Россию и на государства, вводящие санкции, а не на составлении планов действий на случай кибератаки, сообщил источник в европейском руководстве.

«Детализированного плана действий в случае кибератаки не существует, — сказал европейский дипломат. – Все будет зависеть от конкретного случая».