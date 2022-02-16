Софи Тернер и Дэйн ДеХаан сыграют в триллере от сценариста «Форсажа 9»

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и Дэйн ДеХаан («Валериан и город тысячи планет») сыграют главные роли в криминальном триллере под названием Wardriver.

Как сообщает The Hollywood Reporter, режиссером картины выступит Дэниэл Кэйси, написавший сценарий девятого фильма «Форсаж».

ДеХаан сыграет гениального вора, который совершает ограбления со своего ноутбука. Криминальный авторитет использует главного героя, чтобы тот «обчистил» счет богатой девушки (Тернер), однако хакер обнаруживает, что красавица не владеет этими деньгами – она лишь «банк», в котором мафия хранит свои финансы. Герой пытается спасти девушку и влюбляется в нее. Он все глубже погружается в это дело, не замечая сложной паутины обмана и предательства.

Съемки начнутся этим летом в Лос-Анджелесе, даты выхода пока нет.