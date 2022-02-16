Швейцария объявила об отмене большинства коронавирусных ограничений с 17 февраля

Власти Швейцарии объявили, что с 17 февраля в стране отменяются почти все коронавирусные ограничения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства страны.

С завтрашнего дня попасть без маски и сертификата о вакцинации можно будет в швейцарские магазины, рестораны, учреждения культуры и на работу. Кроме того, власти страны сообщили об отмене рекомендаций работать на удаленке.

До конца марта остается в силе требование об изоляции при получении положительного теста, а также о масках в общественном транспорте и учреждениях здравоохранения.

Въезжающие в страну граждане могут не предъявлять сертификат, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест.