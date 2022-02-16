Селин Дион объявила печальную новость

Легендарная Селин Дион совершила решительный поступок, спровоцировав новые слухи о серьезной болезни. Легендарная артистка отменила все свои выступления вплоть до апреля 2022 года и окончательно перестала появляться на людях.

О возможной болезни Дион впервые заговорили еще в октябре прошлого года. Уже тогда в прессе писали, что Селин, вероятно, скрывает недуг: медикам она жаловалась на судороги. С момента последнего появления Дион на людях прошло уже 260 дней. Планировалось, что Селин вернется к аудитории весной, но этого так и не произошло, сообщает New Idea.

Сама Дион уже отметила: деньги за билеты будут возвращены всем желающим. Однако, когда произойдет ее возвращение на сцену, не сообщается.