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Селин Дион объявила печальную новость

Неизлечимо больна? Селин Дион приняла бескомпромиссное решение

Легендарная Селин Дион совершила решительный поступок, спровоцировав новые слухи о серьезной болезни. Легендарная артистка отменила все свои выступления вплоть до апреля 2022 года и окончательно перестала появляться на людях.

О возможной болезни Дион впервые заговорили еще в октябре прошлого года. Уже тогда в прессе писали, что Селин, вероятно, скрывает недуг: медикам она жаловалась на судороги. С момента последнего появления Дион на людях прошло уже 260 дней. Планировалось, что Селин вернется к аудитории весной, но этого так и не произошло, сообщает New Idea.

Сама Дион уже отметила: деньги за билеты будут возвращены всем желающим. Однако, когда произойдет ее возвращение на сцену, не сообщается.

16 февраля, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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