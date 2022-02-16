Режиссер Дэвид Финчер вышел из себя из-за китайской цензуры

Скандал вокруг легендарного фильма по роману Чака Паланика, концовку которого обрезали и переделали для китайского рынка, докатился до самого Финчера. Дэвид с юмором похвалил азиатских киноделов за то, что они все-таки читали книгу, но в остальном не оценил затею:

«Китайская компания лицензировала фильм у New Regency для показа в своей стране, заключив шаблонный договор с условием: “Уведомляем вас, что в целях цензуры фильм может быть сокращен”. Никто при этом не спросил: “Если нам не нравится концовка, мы можем ее изменить?” В общем, теперь идет дискуссия о том, что следует понимать под сокращениями».

По словам Финчера в комментарии для Empire, китайцам вообще не стоило лицензировать «Бойцовский клуб», если их в нем что-то не устраивало, а потому попытки цензуры он откровенно не может понять: